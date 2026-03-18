Visite guidée Bon anniversaire Borda RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Bon anniversaire Borda 11 cours Foch Dax 2026-04-22

Visite guidée Bon anniversaire Borda RDV Office de Tourisme Dax mercredi 22 avril 2026.

Visite guidée Bon anniversaire Borda

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Malgré son grand âge, la société de Borda est une vieille dame toujours aussi savante et érudite.
A l’occasion de ses 150 ans, faites partie des privilégiés qui découvriront cet antre de la connaissance et les trésors d’archives qu’elle renferme, ainsi que la famille de Borda qui a tant marqué notre paysage.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Bon anniversaire Borda

L’événement Visite guidée Bon anniversaire Borda Dax a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Grand Dax

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