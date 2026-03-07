Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public, Jeune Public – Age maximum : 5
En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île- Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30- Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Square Gustave Roch Nantes 44200
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