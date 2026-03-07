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Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Square Gustave Roch

Adresse : 22 boulevard Gustave Roch

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public, Jeune Public – Age maximum : 5 

En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île- Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30- Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch Nantes 44200


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