Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public – Age maximum : 5

En partenariat avec la maison de quartier Accoord de l’Île- Lectures e comptines de 0 à 5 ans : de 10h30 à 11h30- Lectures et jeux pour tous : de 16h30 à 18h30Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch Nantes 44200



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