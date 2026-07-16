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Lectures gourmandes, Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain · Neuville-en-Ferrain

Lectures gourmandes, Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain
Adresse
41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain
Ville
59960 Neuville-en-Ferrain
Département
Nord
Tarif
Entrée libre et gratuite

Lectures gourmandes Dimanche 4 octobre, 14h00 Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

La rentrée littéraire automnale est l’occasion de retrouver des auteurs incontournables et de découvrir de nouvelles pépites. Dans cette profusion d’ouvrages, quelles lectures retenir ? Quels seront vos coups de cœur ? Les bibliothécaires proposent la lecture d’extraits ponctuée de conseils et de dégustations savoureuses.

Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir les nouveautés littéraires de l’automne, tout en profitant d’un goûter savoureux !

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