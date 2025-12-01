Lectures musicales Biblio’fil Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry Ligné
Lectures musicales Biblio’fil Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry Ligné vendredi 19 décembre 2025.
Lectures musicales Biblio’fil
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 20:45:00
Date(s) :
2025-12-19
Avec Harpes en Ciel
Dès 3 ans
Inscription conseillée .
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 26 11
English :
With Harpes en Ciel
German :
Mit Harpes en Ciel
Italiano :
Con Harpes en Ciel
Espanol :
Con Harpes en Ciel
L’événement Lectures musicales Biblio’fil Ligné a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis