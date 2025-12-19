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Exposition de travaux de fil Salle des fêtes Ligné

Exposition de travaux de fil Salle des fêtes Ligné samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place de la mairie

Ville : 16140 Ligné

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ligné

Exposition de travaux de fil

Salle des fêtes Place de la mairie Ligné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

L’association Ateliers Loisirs de Ligné présente son exposition annuelle de travaux de fil.
Venez découvrir les réalisations en patchwork, broderie et couture !
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Salle des fêtes Place de la mairie Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 33 38 

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English :

The Ateliers Loisirs de Ligné association presents its annual yarn exhibition.
Come and discover our patchwork, embroidery and sewing creations!

L’événement Exposition de travaux de fil Ligné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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