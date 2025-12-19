Exposition de travaux de fil Salle des fêtes Ligné

Ligné

Exposition de travaux de fil

Salle des fêtes Place de la mairie Ligné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Ateliers Loisirs de Ligné présente son exposition annuelle de travaux de fil.

Venez découvrir les réalisations en patchwork, broderie et couture !

.

Salle des fêtes Place de la mairie Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 33 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ateliers Loisirs de Ligné association presents its annual yarn exhibition.

Come and discover our patchwork, embroidery and sewing creations!

L’événement Exposition de travaux de fil Ligné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente