Exposition de travaux de fil Salle des fêtes Ligné
Exposition de travaux de fil Salle des fêtes Ligné samedi 20 juin 2026.
Ligné
Exposition de travaux de fil
Salle des fêtes Place de la mairie Ligné Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Ateliers Loisirs de Ligné présente son exposition annuelle de travaux de fil.
Venez découvrir les réalisations en patchwork, broderie et couture !
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Salle des fêtes Place de la mairie Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 33 38
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English :
The Ateliers Loisirs de Ligné association presents its annual yarn exhibition.
Come and discover our patchwork, embroidery and sewing creations!
L’événement Exposition de travaux de fil Ligné a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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