Fête du mouton et feu d’artifice Ligné
Fête du mouton et feu d’artifice Ligné dimanche 12 juillet 2026.
Ligné
Fête du mouton et feu d’artifice
Plan d’eau Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
28e édition de cette grande fête lignéenne réunissant chaque année autour de 7000 personnes ! Au programme vide grenier géant, défilé, spectacles, animation, jeux, démonstration, restauration, bal, feu d’artifice…
Au programme
A partir de 7h, la journée commence par un vide-grenier qui se poursuit jusqu’au soir.
En fin de matinée, à 11h un défilé regroupant 150 à 200 participants attractions, groupes, musiciens, animaux, chars… animent pendant plus d’une heure le cœur du centre ville en parcourant un circuit long de 1 km.
De 12 à 14h, déjeuner sur le site de la Fête, auprès du plan d’eau.
Tout au long de l’après midi, les groupes ayant défilé le matin assurent sur podium l’animation du site.
Le diner est suivi vers 20h d’une soirée dansante.
Vers 23h, un feu d’artifice clôture la journée. .
Plan d’eau Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 53 80 85 lignefestouailles@gmail.com
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English :
the 28th edition of this great Ligné festival attracts some 7,000 people every year! On the program: giant garage sale, parade, shows, entertainment, games, demonstrations, food, dance, fireworks…
L’événement Fête du mouton et feu d’artifice Ligné a été mis à jour le 2026-05-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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