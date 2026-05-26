Ligné

Bar éphémère Lign’énergie

Place de la Perretterie Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Afin d’animer le cœur de bourg pendant la saison estivale, la municipalité repropose cette année aux associations d’organiser des bars éphémères , place de la Perretterie, le vendredi soir de mai à septembre.

Vous pourrez ainsi vous retrouver en toute convivialité pour boire un verre et vous restaurer selon les propositions des associations.

Vendredi 19 juin, Lign’énergie vous convie au bar éphémère ! .

Place de la Perretterie Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 00 08 mairie@ligne.fr

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English :

To liven up the heart of the town during the summer season, this year the municipality is asking associations to organize ephemeral bars on the Place de la Perretterie, on Friday evenings from May to September.

L’événement Bar éphémère Lign’énergie Ligné a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis