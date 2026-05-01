Lectures musicales …de la pomme, des femmes et des hommes Moulin de Chazeu Laizy
Lectures musicales …de la pomme, des femmes et des hommes Moulin de Chazeu Laizy dimanche 24 mai 2026.
Laizy
Lectures musicales …de la pomme, des femmes et des hommes
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Lectures musicales !
En scène, deux femmes venues tisser des textes choisis afin d’explorer nos relations hommes/femmes et à la nature et métisser délicatement le tout d’un florilège de mélodies anciennes flûtées…
Voilà l’idée du spectacle !
Avec la belle musique de Jacob Van Eyck (1590-1657 extraits de Der Fluyten Lust-hof) et même un succès populaire de la Renaissance, donner donc à entendre -parmi d’autres échos- rien moins que Platon, Aristote, Antoinette Fouque, Mark Twain ou un conte inuit initiatique.
Observons si ça ne ferait pas gentiment bouger les lignes…
Une création à partir de textes choisis de Julie d’Aguano, accompagnée à la flûte par Anne Lebas. .
Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67
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English : Lectures musicales …de la pomme, des femmes et des hommes
L’événement Lectures musicales …de la pomme, des femmes et des hommes Laizy a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)