Informations pratiques

Ormoy-Villers

Lectures musicales la rentrée d’Anatole et de ses amis

Ormoy-Villers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

À l’occasion de la rentrée, les jeunes enfants sont invités à partager un moment chaleureux entre histoires et musique avec Anatole et ses amis.

Au fil des lectures musicales, les petits voyageurs découvriront des récits tendres et amusants, accompagnés de mélodies qui éveillent l’imagination et les sens.

Une animation conviviale spécialement conçue pour les enfants de 6 ans et moins, idéale pour célébrer la rentrée tout en douceur.

Mercredi 2 septembre à 17h

Ormoy-Villers à l’entrée du bois

Pour les enfants de 6 ans et moins

️ Animation gratuite

Venez vivre une parenthèse enchantée au cœur de la nature et partager un beau moment en famille ! ✨

À l’occasion de la rentrée, les jeunes enfants sont invités à partager un moment chaleureux entre histoires et musique avec Anatole et ses amis.

Au fil des lectures musicales, les petits voyageurs découvriront des récits tendres et amusants, accompagnés de mélodies qui éveillent l’imagination et les sens.

Une animation conviviale spécialement conçue pour les enfants de 6 ans et moins, idéale pour célébrer la rentrée tout en douceur.

Mercredi 2 septembre à 17h

Ormoy-Villers à l’entrée du bois

Pour les enfants de 6 ans et moins

️ Animation gratuite

Venez vivre une parenthèse enchantée au cœur de la nature et partager un beau moment en famille ! ✨ .

Ormoy-Villers 60800 Oise Hauts-de-France lalecturejadoremoy@gmail.com

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English :

%C0 To celebrate the start of the school year, young children are invited to enjoy a warm and welcoming time filled with stories and music with Anatole and his friends.

Through musical storytelling, these little travelers will discover heartwarming and amusing tales, accompanied by melodies that spark the imagination and the senses.

A fun, family-friendly event specially designed for children ages 6 and under—the perfect way to gently celebrate the start of the school year.

? Wednesday, September 2 at 5:00 p.m.

? Ormoy-Villers ? at the entrance to the woods

?? For children ages 6 and under

?? Free event

Come experience an enchanting escape in the heart of nature and share a wonderful moment with your family! ??

L’événement Lectures musicales la rentrée d’Anatole et de ses amis Ormoy-Villers a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois