Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Lectures pour les 0-3 ans Samedi 23 mai, 10h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00
Samedi 23 mai – 10h30
Lectures pour les 0-3 ans
Médiathèque Danièle Damin
30 minutes
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
Médiathèque Danièle Damin bébé lecture
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