Lectures pour rire !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Lectures pour rire ! Mercredi 28 octobre, 17h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T17:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T17:00:00+01:00 – 2026-10-28T17:30:00+01:00

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 3 ans et plus par les bibliothécaires lectures enfants

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