Lectures sous parasol Les Grangettes
mardi 18 août 2026 · Les Grangettes
Informations pratiques
Les Grangettes
Lectures sous parasol
Plage des Grangettes Les Grangettes Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Viens écouter des histoires contées en plein air,
les pieds dans l’eau (quand c’est possible) !
Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie. .
Plage des Grangettes Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures sous parasol
L’événement Lectures sous parasol Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)