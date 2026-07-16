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AGENDA · Les Grangettes

Lectures sous parasol Les Grangettes

mardi 18 août 2026 · Les Grangettes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plage des Grangettes
Ville
25160 Les Grangettes
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Grangettes

Lectures sous parasol

Plage des Grangettes Les Grangettes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Viens écouter des histoires contées en plein air,
les pieds dans l’eau (quand c’est possible) !
Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie.   .

Plage des Grangettes Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86  bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : Lectures sous parasol

L’événement Lectures sous parasol Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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