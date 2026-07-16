Informations pratiques

Les Grangettes

Lectures sous parasol

Plage des Grangettes Les Grangettes Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Viens écouter des histoires contées en plein air,

les pieds dans l’eau (quand c’est possible) !

Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.

Repli à la médiathèque en cas de pluie. .

Plage des Grangettes Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures sous parasol

L’événement Lectures sous parasol Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)