Lectures théâtralisées à Figeac Cher Cheval Figeac

Lectures théâtralisées à Figeac Cher Cheval
Astrolabe, 2 rue Pasteur Figeac Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-02-06 20:30:00
2026-02-06
Seul en scène, Jacques Gamblin donne vie au livre qu’il a consacré au facteur Cheval et son fameux monument de pierres le Palais idéal. Dans une mise en scène épurée, le comédien nous entraîne dans sa fascination pour ce bâtisseur atypique.
Jacques Gamblin découvre l’étendue du génie de cet artiste hors norme en tenant le rôle-titre dans L’Incroyable Histoire du facteur Cheval, long métrage réalisé par Nils Tavernier en 2019.
Ce film conte la trajectoire de ce personnage peu commun qui a consacré plus de trente ans de sa vie à l’édification d’un palais fait de pierres ramassées au bord des chemins, devenu un chef-d’œuvre de l’art brut. Une rencontre bouleversante pour l’acteur qui lui écrit une longue lettre, pour le remercier autant que pour l’interroger. C’est cette lettre, devenue le livre Cher Cheval, que Jacques Gamblin met en voix dans une lecture saisissante. Une ode à cette folie qui fait du bien .
Textes, voix Jacques Gamblin
Conception sonore Manuel Coursin
Infos pratiques
Durée 1h
À partir de 12 ans 16 .
Astrolabe, 2 rue Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
Alone on stage, Jacques Gamblin brings to life the book he has dedicated to facteur Cheval and his famous stone monument, the Palais idéal. In an uncluttered production, the actor draws us into his fascination for this atypical builder.
Jacques Gamblin will discover the full extent of this extraordinary artist?s genius when he plays the title role in L?Incroyable Histoire du facteur Cheval, a feature film to be directed by Nils Tavernier in 2019.
German :
Allein auf der Bühne erweckt Jacques Gamblin das Buch zum Leben, das er dem Faktor Cheval und seinem berühmten Monument aus Steinen gewidmet hat: dem Palais idéal. In einer schlichten Inszenierung führt uns der Schauspieler in seine Faszination für diesen atypischen Baumeister ein.
Jacques Gamblin entdeckt das Ausmaß des Genies dieses außergewöhnlichen Künstlers, indem er die Titelrolle in L?Incroyable Histoire du facteur Cheval spielt, einem Spielfilm unter der Regie von Nils Tavernier, der 2019 in die Kinos kommt.
Italiano :
Da solo sul palco, Jacques Gamblin dà vita al libro che ha dedicato al Postino Cheval e al suo famoso monumento di pietra: il Palazzo Ideale. In uno spettacolo essenziale, l’attore ci trascina nel fascino di questo costruttore atipico.
Jacques Gamblin scoprirà tutta la portata del genio di questo straordinario artista quando interpreterà il ruolo del protagonista in L’Incroyable Histoire du facteur Cheval, un lungometraggio diretto da Nils Tavernier nel 2019.
Espanol :
Solo en el escenario, Jacques Gamblin da vida al libro que ha dedicado al Cartero Cheval y a su famoso monumento de piedra: el Palacio Ideal. En una puesta en escena reducida, el actor nos adentra en su fascinación por este constructor atípico.
Jacques Gamblin descubrirá todo el alcance del genio de este extraordinario artista cuando interprete el papel principal en L’Incroyable Histoire du facteur Cheval, largometraje dirigido por Nils Tavernier en 2019.
