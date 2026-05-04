La classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart propose pour cette dernière soirée théâtre de la saison un florilège de textes sur la Joie de vivre.

Anthologie de textes sur La Joie de vivre !

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:15:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



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