Lectures théâtralisées sur la « Joie de vivre » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Lectures théâtralisées sur la « Joie de vivre » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris jeudi 11 juin 2026.
La classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart propose pour cette dernière soirée théâtre de la saison un florilège de textes sur la Joie de vivre.
Anthologie de textes sur La Joie de vivre !
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit
Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:15:00+02:00
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo
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