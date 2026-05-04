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Lectures théâtralisées sur la « Joie de vivre » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Lectures théâtralisées sur la « Joie de vivre » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Lectures théâtralisées sur la « Joie de vivre » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Charlotte Delbo

Adresse : 2 passage des Petits Pères

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p>Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel</p>

La classe de théâtre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart propose pour cette dernière soirée théâtre de la saison un florilège de textes sur la Joie de vivre.

Anthologie de textes sur La Joie de vivre !
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:15:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères  75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo


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