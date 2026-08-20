L’ÉGLISE D’AUDINGHEN ENTRE PASSÉ ET AVENIR, Salle des fêtes Raoul de Godewarsvelde, Audinghen

Informations pratiques

L’ÉGLISE D’AUDINGHEN ENTRE PASSÉ ET AVENIR 19 et 20 septembre Salle des fêtes Raoul de Godewarsvelde Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition des plans originaux (1957) d’Alexandre Colladant

Salle des fêtes Raoul de Godewarsvelde Audinghen 62179 Audinghen 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 32 97 78 https://audinghen-capgrisnez.fr/ L’Église Saint-Pierre d’Audinghen, suite aux bombardements alliés de 1943, a été reconstruite entre 1959 & 1960. L’édifice est labellisé Monument Remarquable du XX° depuis 1999; Par ailleurs, il est classé à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2006. L’exposition des plans originaux de 1957 de l’architecte Alexandre Colladant sont de véritables œuvres d’art et mérite le déplacement. Elle se tiendra de 10h30 à 18h les samedi 19 et dimanche 20 septembre. De nombreux parkings à proximité de la Salle des Fêtes « Raoul de Godewarsvelde », située derrière l’Église d’Audinghen.

Exposition des plans originaux (1957) d’Alexandre Colladant

© Alexandre Colladant