L’église de Bitry, entre Rois et mécènes, Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine, Bitry

Informations pratiques

L’église de Bitry, entre Rois et mécènes 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition illustrée sur l’histoire de l’église de Bitry qui met en évidence les rapports de celle-ci avec la royauté et un bienfaiteur aux différentes époques de sa construction et de ses agrandissements. De nombreux éléments décoratifs de l’édifice en ont laissé les traces encore visibles de nos jours.

Un questionnaire-jeu de piste pour les enfants accompagne l’expositon

Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine 12 Rue Candor, 60350 Bitry, France Bitry 60350 Oise Hauts-de-France L’église de Bitry est un édifice particulièrement remarquable, son clocher est unique dans tout le Soissonnais : c’est une flèche en pierre datant du XIIe siècle. La base du clocher remonte au 9e et les travaux se sont poursuivis jusqu’au XVIe siècle. La Renaissance a laissé son empreinte avec trois portails et la salamandre de François 1er gravée dans la pierre. En 1991, lors de travaux de restauration, un sarcophage datant du 8e ou IXe siècle a été découvert sous la chapelle romane ; ce sarcophage est exposé au musée Vivenel à Compiègne.

Exposition illustrée sur l’histoire de l’église de Bitry qui met en évidence les rapports de celle-ci avec la royauté et un bienfaiteur aux différentes époques de sa construction.

© ADEB