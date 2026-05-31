L’église et sa chapelle, Eglise de Saint André, Saint-André

L’église et sa chapelle Samedi 19 septembre, 09h00 Eglise de Saint André Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous serez accueillie par l’équipe d’animation Pastorale qui vous laissera visité à votre rytme l’église et sa chapelle.

Vous pourrez découvrir sur les panneaux son histoire riche en rebondissement.

Eglise de Saint André 62 chemin de la motte 73500 Saint-André Saint-André 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0658230895 L’église de St-André se situe au cœur du village.

Après les bombardements de Septembre 1943, elle a été reconstruite en 1956 sous le regard d’Emmanuel CHARPENTIER maire de l’époque. A la sortie de l’autoroute A43 prendre direction Modane et au 2ème rond point direction St André 2ème sortie.

Vous serez accueillie par l’équipe d’animation Pastorale qui vous laissera visité à votre rytme l’église et sa chapelle.

©moi même