L’église et sa chapelle, Eglise de Saint André, Saint-André
L’église et sa chapelle, Eglise de Saint André, Saint-André samedi 19 septembre 2026.
L’église et sa chapelle Samedi 19 septembre, 09h00 Eglise de Saint André Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Vous serez accueillie par l’équipe d’animation Pastorale qui vous laissera visité à votre rytme l’église et sa chapelle.
Vous pourrez découvrir sur les panneaux son histoire riche en rebondissement.
Eglise de Saint André 62 chemin de la motte 73500 Saint-André Saint-André 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0658230895 L’église de St-André se situe au cœur du village.
Après les bombardements de Septembre 1943, elle a été reconstruite en 1956 sous le regard d’Emmanuel CHARPENTIER maire de l’époque. A la sortie de l’autoroute A43 prendre direction Modane et au 2ème rond point direction St André 2ème sortie.
Vous serez accueillie par l’équipe d’animation Pastorale qui vous laissera visité à votre rytme l’église et sa chapelle.
©moi même
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