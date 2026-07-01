L’Eglise millénaire Saint Sulpice de Montiers vous ouvre ses portes, MONTIERS, Montiers

Informations pratiques

L’Eglise millénaire Saint Sulpice de Montiers vous ouvre ses portes 19 et 20 septembre MONTIERS Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

l’ASRESS (association de souvegarde de l’Eglise St Sulpice) vous invite à venir découvrir la surprenante église St Sulpice de Montiers.

Sa création remonte vraisemblablement à l’époque carolingienne (des traces subsistent), puis au fil du temps elle a fait l’objet d’agrandissements et de modifications. Cette église vous fait revivre plusieurs siècles d’architecture religieuse.

En restauration depuis novembre 2022, elle vous révèle quelques traces rares du passé et de l’histoire du village dont la fondation remonte à l’antiquité.

Visite commentée tout au long de la journée

Venez découvrir une Eglise de plus de 1000 Ans

MONTIERS Rue des Vignes 60190 Montiers Montiers 60190 Oise Hauts-de-France 06 26 09 27 15 l’ASRESS (association de souvegarde de l’Eglise St Sulpice ) vous invite à venir découvrir la surprenante église St Sulpice de Montiers .

Sa création remonte vraisemblablement à l’époque carolingienne (des traces subsistent) ,puis au fil du temps elle a fait l’objet d’agrandissements et de modifications.Cette église vous fait revivre plusieurs siècles d’architecture religieuse.

En restauration depuis novembre 2022 ,elle vous révèle quelques traces rares du passé et de l’histoire du village dont la fondation remonte à l’antiquité .

Visite commentée tout au long de la journée

Vous aurez le plaisir de découvrir 1 statue et un Christ en Croix fraichmement restaurés . parking place des fêtes Rue des Vignes

l’ASRESS (association de souvegarde de l’Eglise St Sulpice ) vous invite à venir découvrir la surprenante église St Sulpice de Montiers .

©Kral Annyck