L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette : entre silence et histoire, Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

L’église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette : entre silence et histoire Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette Rhône

Sans limitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Franchissez le porche de l’église et découvrez un édifice né au XIXe siècle, lorsque l’ancienne église, devenue trop étroite, laissa place à une construction nouvelle. Édifiée entre 1866 et 1872 sous la direction de l’architecte Pierre Bernard, de style néo-gothique, elle fut inaugurée en 1872. Son clocher élancé achevé à la fin du siècle, lui valut le surnom de « coquette des monts d’Or ». À l’intérieur, vitraux du XIXe siècle, statuaire et harmonie architecturale témoignent d’un patrimoine remarquable.

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette 69450 saint-cyr-au-mont-d’or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 47 20 40 [{« type »: « email », « value »: « antoine.janin@stcyraumontdor.fr »}] Nombreux stationnements à proximité. Arrêt TCL bus 20.

Franchissez le porche de l’église et découvrez un édifice né au XIXe siècle, lorsque l’ancienne église, devenue trop étroite, laissa place à une construction nouvelle. Édifiée entre 1866 et 1872 sous…

©mairiedesaintcyraumontdor