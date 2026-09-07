L’ermitage du mont Cindre : jardin remarquable et tableau spirituel, Ermitage du mont-Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

L’ermitage du mont Cindre : jardin remarquable et tableau spirituel 19 et 20 septembre Ermitage du mont-Cindre Rhône

Limité à personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sommet de l’écrin de verdure du mont Cindre se trouve le site de l’Ermitage, avec sa chapelle entourée d’un jardin potager et son étonnant jardin de rocailles, offrant un panorama sur la métropole de Lyon. Apparu au XIVe siècle lorsqu’un ermite y fonde une chapelle, le lieu accueille ses successeurs jusqu’au frère Damidot qui, à partir de 1878, y façonne durant trente ans un jardin imaginaire : rocailles, chapelles, chemin de croix, belvédère, grottes, niches et bassins.

Visites guidées sur site sur réservation sur la tranche horaire 12 h 30 – 18 h le samedi et 14 h – 18 h le dimanche.

Ermitage du mont-Cindre chemin de l’ermitage 69450 saint-cyr-au-mont-d’or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 69450 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 47 20 01 http://www.visiterlyon.com/decouvrir/sites-et-monuments/patrimoine-religieux/l-ermitage-du-mont-cindre https://www.montcindre.com/archives-de-lermitage-du-mont-cindre [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterlyon.com/decouvrir/sites-et-monuments/patrimoine-religieux/l-ermitage-du-mont-cindre »}] Le site de l’ermitage fondé au XIVe siècle est une triade : une chapelle romane en pierre dorée entre deux jardins bien distincts, le jardin potager et le jardin de prière au pied d’un calvaire.

Visites guidées sur réservation d’avril à octobre les samedis et dimanches après-midi, incluant les mercredis après-midi en juillet et août.

Chapelle accueillant expositions et conférences. Stationnements sur site, chemin de l’Ermitage, et sur l’esplanade du mont Cindre.

Site non entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au sommet de l’écrin de verdure du mont Cindre se trouve le site de l’Ermitage, avec sa chapelle entourée d’un jardin potager et son étonnant jardin de rocailles, offrant un panorama sur la métropole…

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