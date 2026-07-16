L’église Saint-Georges et son patrimoine, Église Saint-Georges, Saizerais

Informations pratiques

L’église Saint-Georges et son patrimoine 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40. Groupes limités à 25 personnes. Adapté aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Georges de Saizerais.

Église Saint-Georges 1 rue Saint-Georges, 54380 Saizerais Saizerais 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est Consacrée en 1866, elle remplace les deux anciennes églises de la commune.

De style néogothique, elle conserve une remarquable cloche en bronze de 1864-1866, classée au titre des Monuments historiques. En face, le presbytère du XIXᵉ siècle présente une façade sobre et symétrique, représentative de l’architecture religieuse rurale.

Venez découvrir l’église Saint-Georges de Saizerais.

©Saizerais