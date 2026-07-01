L’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

L’église Saint-Germain Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Germain Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Grâce à une visite guidée d’une heure, découvrez l’église Saint-Germain, son architecture, son portail inscrit au titre des monuments historiques, ses vitraux et son mobilier, qui témoignent de plusieurs siècles d’histoire religieuse, artistique et patrimoniale.

Église Saint-Germain Place Maurice Perruchet 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Grâce à une visite guidée d’une heure, découvrez l’église Saint-Germain, son architecture, son portail inscrit au titre des monuments historiques, ses vitraux et son mobilier.

© Ville de Fresnay-sur-Sarthe