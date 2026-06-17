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Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale Fresnay-sur-Sarthe

Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale Fresnay-sur-Sarthe jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 72130 Fresnay-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : 0 0 0

Fresnay-sur-Sarthe

Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !
Le jeudi 23 juillet au matin, et si on faisait un petit détour à la campagne tout en restant en ville ? C’est ce que l’Office de Tourisme vous propose ! Accompagnés par Serge Denoix, grand amoureux de la nature, vous ferez étape au Coteau des Vignes et au Jardin médiéval d’Escale à Fresnay-sur-Sarthe. Serge vous parlera de jardin, de plantes, d’entretien et vous présentera surtout des outils souvent méconnus du public mais utilisés par nos aïeuls.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.
Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription.   .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

L’événement Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles

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