Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale Fresnay-sur-Sarthe jeudi 23 juillet 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

Le jeudi 23 juillet au matin, et si on faisait un petit détour à la campagne tout en restant en ville ? C’est ce que l’Office de Tourisme vous propose ! Accompagnés par Serge Denoix, grand amoureux de la nature, vous ferez étape au Coteau des Vignes et au Jardin médiéval d’Escale à Fresnay-sur-Sarthe. Serge vous parlera de jardin, de plantes, d’entretien et vous présentera surtout des outils souvent méconnus du public mais utilisés par nos aïeuls.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

L’événement Découverte du Coteau des Vignes et du Jardin médiéval d’Escale Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles