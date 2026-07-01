Informations pratiques

Fresnay-sur-Sarthe

Déambulation La maison vide

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Organisé par les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe.

Le mercredi 22 juillet, les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe vous donnent rendez-vous pour une déambulation commentée dans la ville autour du roman La maison vide , Prix Goncourt 2025 !

Départ à 15h de la Médiathèque Camille Bardou (Passage Saint-Jacques 12 Bis Rue du Docteur Horeau).

Gratuit, sans inscription. .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 35 41

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English :

Organized by the Friends of the Médiathèque of Fresnay-sur-Sarthe.

L’événement Déambulation La maison vide Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Alpes Mancelles