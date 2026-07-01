Déambulation La maison vide Fresnay-sur-Sarthe
mercredi 22 juillet 2026 · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Déambulation La maison vide
Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Organisé par les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe.
Le mercredi 22 juillet, les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe vous donnent rendez-vous pour une déambulation commentée dans la ville autour du roman La maison vide , Prix Goncourt 2025 !
Départ à 15h de la Médiathèque Camille Bardou (Passage Saint-Jacques 12 Bis Rue du Docteur Horeau).
Gratuit, sans inscription. .
Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 35 41
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English :
Organized by the Friends of the Médiathèque of Fresnay-sur-Sarthe.
L’événement Déambulation La maison vide Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Alpes Mancelles
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