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AGENDA · Fresnay-sur-Sarthe

Déambulation La maison vide Fresnay-sur-Sarthe

mercredi 22 juillet 2026 · Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif

Fresnay-sur-Sarthe

Déambulation La maison vide

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Organisé par les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe.
Le mercredi 22 juillet, les Amis de la Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe vous donnent rendez-vous pour une déambulation commentée dans la ville autour du roman La maison vide , Prix Goncourt 2025 !

Départ à 15h de la Médiathèque Camille Bardou (Passage Saint-Jacques 12 Bis Rue du Docteur Horeau).
Gratuit, sans inscription.   .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 35 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Friends of the Médiathèque of Fresnay-sur-Sarthe.

L’événement Déambulation La maison vide Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Alpes Mancelles

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