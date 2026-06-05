Visite guidée Place de la République Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Visite guidée

Place de la République Devant l’Église Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez la Petite Cité de Caractère de Fresnay-sur-Sarthe !

Tous les mardis et jeudis du 07 juillet au 20 août (sauf mardi 14 juillet), parcourez la cité et laissez-vous conter l’histoire de Fresnay, grâce à un guide-conférencier. De l’église Notre-Dame en passant par les ruelles étroites, la cave du Lion ou encore le parc du château, cette visite flash d’une heure permettra de dévoiler une partie des richesses historiques et architecturales de la ville.

Départ 14h30 devant l’église (Place de la République).

Réservation fortement conseillée au 07 56 43 06 34.

Durée environ 1 heure. Gratuit. .

Place de la République Devant l’Église Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Discover the Petite Cité de Caractère of Fresnay-sur-Sarthe !

L’événement Visite guidée Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles