Animation enfant balade contée De la gare au cirque Place de la Gare Fresnay-sur-Sarthe mardi 7 juillet 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Animation enfant balade contée De la gare au cirque

Place de la Gare Au Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Animation à destination des plus jeunes à Fresnay-sur-Sarthe !

Le mardi 7 juillet, rendez-vous à 10h30 au Chapiteau Mimulus (Place de la Gare) à Fresnay-sur-Sarthe pour une balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans) ! En 1881, le train débarque et transforme la ville ! Pars sur les traces de ce passé ferroviaire et découvre l’ancienne gare devenue école de cirque. Puis, écoute des histoires avant de t’initier aux arts du cirque !

Inscription fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Programme complet

– Mardi 7 juillet balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans)

– Mardi 21 juillet les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans)

– Mardi 28 juillet balade contée Maisons triées sur le volet (à partir de 4 ans)

– Mardi 4 août les poupées Philippart (à partir de 6 ans)

– Mardi 11 août jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans)

– Mardi 18 août escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) .

Place de la Gare Au Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Activities for youngsters in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Animation enfant balade contée De la gare au cirque Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles