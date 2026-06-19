Concert Vivaldi Tsigane Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe
samedi 11 juillet 2026 · Église Notre-Dame · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Concert Vivaldi Tsigane
Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Variations autour des 4 Saisons , organisé par l’Association Octavius.
L’association Octavius, fondée en 2021, a pour but de promouvoir et démocratiser la musique classique. Pour remplir la mission qu’elle s’est donnée, l’association propose des concerts au chapeau dans différentes communes de la Sarthe et des départements limitrophes, avec des programmes audacieux mêlant musiques classique et folklorique, à l’image du concert proposé le samedi 11 juillet à 20h30 en l’Église Notre-Dame de Fresnay-sur-Sarthe avec Vivaldi Tsigane, Variations autour des 4 Saisons .
Entrée libre, participation au chapeau. .
Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com
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English :
Variations on the Four Seasons, organized by the Octavius Association.
L’événement Concert Vivaldi Tsigane Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-19 par OT des Alpes Mancelles
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