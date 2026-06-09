Sortie À la découverte des chauves-souris de la Sarthe Salle Georges Durand, Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe vendredi 3 juillet 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Sortie À la découverte des chauves-souris de la Sarthe

Salle Georges Durand, Parc du Château Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Organisé par la LPO de la Sarthe.

Le vendredi 3 juillet, la LPO Sarthe vous invite à une visite passionnante pour mieux connaître ces étonnants mammifères nocturnes, leurs modes de vie et leur rôle essentiel dans notre environnement.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de la thématique annuelle de la ville Le règne animal et fait écho à l’œuvre créée par Artem Manon lors des Journées Européennes des Métiers d’Art en avril dernier. Son œuvre rejoindra prochainement le parc des Alpes Mancelles, où elle sera installée dans les semaines à venir.

Animation gratuite, réservation obligatoire au 02 43 85 96 65 ou via le formulaire de contact. .

Salle Georges Durand, Parc du Château Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 96 65 julien.moquet@lpo.fr

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English :

Organized by the LPO de la Sarthe.

L’événement Sortie À la découverte des chauves-souris de la Sarthe Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles