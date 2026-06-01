Après-midi dansant Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe jeudi 18 juin 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Après-midi dansant

Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 16:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Après-midi dansant à la Guinguette Au détour de la Rivière !

Le jeudi 18 juin, rendez-vous de 16h à 20h à la guinguette Au Détour de la Rivière à Fresnay-sur-Sarthe pour un après-midi dansant en compagnie de Charlie Musique !

Gratuit, sans réservation. .

Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon dance at the Guinguette Au détour de la Rivière!

L’événement Après-midi dansant Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Alpes Mancelles