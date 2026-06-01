Après-midi dansant Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe
Après-midi dansant Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe jeudi 18 juin 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Après-midi dansant
Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 16:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Après-midi dansant à la Guinguette Au détour de la Rivière !
Le jeudi 18 juin, rendez-vous de 16h à 20h à la guinguette Au Détour de la Rivière à Fresnay-sur-Sarthe pour un après-midi dansant en compagnie de Charlie Musique !
Gratuit, sans réservation. .
Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Afternoon dance at the Guinguette Au détour de la Rivière!
L’événement Après-midi dansant Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Alpes Mancelles
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