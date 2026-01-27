Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe
Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe samedi 27 juin 2026.
Atelier d’écriture
Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00
2026-06-27
Organisé par Sur le bout de la plume.
Céline Bourgouin Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture dans la boutique Boc’Alpes Mancelles, à Fresnay-sur-Sarthe. Des propositions d’écriture, des temps de lecture de vos textes écrits pendant l’atelier. Partager, faire des rencontres et se faire plaisir.
Tarif Au bon vouloir à partir de 18€ par personne et par séance.
Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .
Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com
