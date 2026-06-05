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Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe samedi 1 août 2026.

Lieu : Place de Bassum

Adresse : Devant la Porte du Château

Ville : 72130 Fresnay-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 1 août 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Fresnay-sur-Sarthe

Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches

Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

À la lueur des lampes torches, découvrez Fresnay autrement !
À la nuit tombée et à la simple lueur des lampes, Fresnay se révèle autrement !

Départ 22h devant la Porte du Château (Place Bassum).
Réservation fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.
Durée environ 1h30. Se munir d’une lampe torche.   .

Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34 

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English :

Discover Fresnay in a different way by the light of torches!

L’événement Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles

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