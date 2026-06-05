Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe
Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe samedi 1 août 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches
Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
À la lueur des lampes torches, découvrez Fresnay autrement !
À la nuit tombée et à la simple lueur des lampes, Fresnay se révèle autrement !
Départ 22h devant la Porte du Château (Place Bassum).
Réservation fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.
Durée environ 1h30. Se munir d’une lampe torche. .
Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Fresnay in a different way by the light of torches!
L’événement Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles
À voir aussi à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)
- Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe 27 juin 2026
- Atelier d’écriture Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe 13 août 2026
- Les Atypiques pièce de théâtre Le capitaine fracasse Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 15 août 2026
- Visite guidée Place de la République Fresnay-sur-Sarthe 18 août 2026