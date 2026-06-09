Animation enfant les apprentis maîtres du vitrail Place de la République Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Animation enfant les apprentis maîtres du vitrail

Place de la République Devant l’église Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Animation à destination des plus jeunes à Fresnay-sur-Sarthe !

Le mardi 21 juillet, rendez-vous à 10h30 au devant l’Église Notre-Dame, Place de la République, à Fresnay-sur-Sarthe pour un atelier les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans) ! Après une balade colorée à la découverte des vitraux de l’église Notre-Dame, place à la création ! Rejoins Marianne Pelcerf, vitrailliste, pour réaliser une œuvre collective en vitrail.

Inscription fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Programme complet

– Mardi 7 juillet balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans)

– Mardi 21 juillet les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans)

– Mardi 28 juillet balade contée Maisons triées sur le volet (à partir de 4 ans)

– Mardi 4 août les poupées Philippart (à partir de 6 ans)

– Mardi 11 août jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans)

– Mardi 18 août escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) .

Place de la République Devant l’église Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Activities for youngsters in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Animation enfant les apprentis maîtres du vitrail Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles