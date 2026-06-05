Les Atypiques concert des PolySoNantes Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Les Atypiques concert des PolySoNantes

Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Retour des Atypiques à Fresnay-sur-Sarthe pour l’été 2026 !

Tous les samedis du 4 juillet au 29 août (sauf 1/08), la municipalité de Fresnay-sur-Sarthe vous propose de passer une soirée conviviale dans un lieu de la ville autour d’un concert, d’une pièce de théâtre ou encore d’un spectacle, tous gratuits !

Le samedi 18 juillet, venez assister au concert du trio vocal féminin a cappella Les PolySoNantes qui vous entraînera dans un voyage musical plein de charme, entre musique du monde, blues, opéra, jazz et humour.

Programme complet

– Samedi 4 juillet concert accordéon et chansons françaises avec Henriette à la Cale des Tanneries

– Samedi 11 juillet spectacle des élèves de l’École de Cirque Mimulus au Chapiteau Mimulus (Place de la Gare)

– Samedi 18 juillet concert du trio vocal féminin Les PolySoNantes dans l’Église Notre-Dame

– Samedi 25 juillet spectacle tout public Casting pour minuscules par la Compagnie Pécable (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 8 août concert rock de The Sons Of Tones à la Cale des Tanneries

– Samedi 15 août théâtre Le Capitaine Fracasse par la Houlala Compagnie dans le Parc du Château (repli au chapiteau Mimulus en cas de pluie)

– Samedi 22 août concert de jazz hommage à Claude Nougaro par New Jersey Quartet dans le Parc du Château (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 29 août concert Fresnayzzik musique latine avec Owas à la Cale des Tanneries

Pas d’Atypique le 1/08 en raison de la Fête de l’été. .

Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

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English :

Les Atypiques returns to Fresnay-sur-Sarthe for summer 2026!

L’événement Les Atypiques concert des PolySoNantes Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles