Atelier d’écriture Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe
Atelier d’écriture Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe jeudi 30 juillet 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Atelier d’écriture
Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Organisé par Sur le bout de la plume.
Céline Bourgouin Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture à la guinguette Au Détour de la Rivière à Fresnay-sur-Sarthe. Parenthèse (ré)créative au bord de l’eau. Des propositions d’écriture comme tremplin, des instants de lectures et de partages.
Tarif Au bon vouloir à partir de 18€ par personne, une boisson comprise.
Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .
Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com
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Organized by Sur le bout de la plume.
L’événement Atelier d’écriture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles
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