Visite guidée Se soigner à Fresnay de l’assistance aux soins Place de la République Fresnay-sur-Sarthe dimanche 5 juillet 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Visite guidée Se soigner à Fresnay de l’assistance aux soins

Place de la République Devant l’Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Visite organisée dans le cadre des Dimanches de Caractère.

Des initiatives charitables d’autrefois aux structures de soins modernes, plongez dans cette histoire inédite et découvrez également les femmes et les hommes qui ont joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des malades. Cette balade se terminera par une dégustation de jus de pommes et de sablés.

Visite proposée dans le cadre des Dimanches de Caractère®.

Départ 15h devant l’Église Notre-Dame, Place de la République.

Gratuit, sans réservation. .

Place de la République Devant l’Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

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English :

Visit organized as part of the Dimanches de Caractère program.

L’événement Visite guidée Se soigner à Fresnay de l’assistance aux soins Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles