Les Atypiques concert de Henriette Rue des Tanneries Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Les Atypiques concert de Henriette

Rue des Tanneries Cale des Tanneries Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Retour des Atypiques à Fresnay-sur-Sarthe pour l’été 2026 !

Tous les samedis du 4 juillet au 29 août (sauf 1/08), la municipalité de Fresnay-sur-Sarthe vous propose de passer une soirée conviviale dans un lieu de la ville autour d’un concert, d’une pièce de théâtre ou encore d’un spectacle, tous gratuits !

Le samedi 4 juillet, venez assister au concert d’Henriette dans le cadre idyllique des anciennes tanneries. Sur un air d’accordéon, Henriette met la vie en mots et en musique dans un style très personnel, parfois décalé.

Programme complet

– Samedi 4 juillet concert accordéon et chansons françaises avec Henriette à la Cale des Tanneries

– Samedi 11 juillet spectacle des élèves de l’École de Cirque Mimulus au Chapiteau Mimulus (Place de la Gare)

– Samedi 18 juillet concert du trio vocal féminin Les PolySoNantes dans l’Église Notre-Dame

– Samedi 25 juillet spectacle tout public Casting pour minuscules par la Compagnie Pécable (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 8 août concert rock de The Sons Of Tones à la Cale des Tanneries

– Samedi 15 août théâtre Le Capitaine Fracasse par la Houlala Compagnie dans le Parc du Château (repli au chapiteau Mimulus en cas de pluie)

– Samedi 22 août concert de jazz hommage à Claude Nougaro par New Jersey Quartet dans le Parc du Château (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 29 août concert Fresnayzzik musique latine avec Owas à la Cale des Tanneries

Pas d’Atypique le 1/08 en raison de la Fête de l’été. .

Rue des Tanneries Cale des Tanneries Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

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English :

Les Atypiques returns to Fresnay-sur-Sarthe for summer 2026!

L’événement Les Atypiques concert de Henriette Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles