Exposition L’art de la céramique Espace Culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Exposition L’art de la céramique

Espace Culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Nouvelle exposition dans l’Espace Culturel Coféa à Fresnay-sur-Sarthe !

Exposition L’art de la céramique , créations de Chantal Verdier-Sablé, Atelier de Fils et de Terres.

Cet été, au sein des collections du musée de la coiffe, découvrez l’univers créatif de Chantal Verdier-Sablé de l’Atelier de Fils et de Terres à travers une exposition de créations originales mêlant céramique, textile et travail de la matière.

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h

Entrée 3€. .

Espace Culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

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English :

New exhibition at Espace Culturel Coféa in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Exposition L’art de la céramique Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Alpes Mancelles