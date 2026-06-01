Exposition L’art de la céramique Espace Culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe
Exposition L’art de la céramique Espace Culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe samedi 27 juin 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Exposition L’art de la céramique
Espace Culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Nouvelle exposition dans l’Espace Culturel Coféa à Fresnay-sur-Sarthe !
Exposition L’art de la céramique , créations de Chantal Verdier-Sablé, Atelier de Fils et de Terres.
Cet été, au sein des collections du musée de la coiffe, découvrez l’univers créatif de Chantal Verdier-Sablé de l’Atelier de Fils et de Terres à travers une exposition de créations originales mêlant céramique, textile et travail de la matière.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h
Entrée 3€. .
Espace Culturel Coféa 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75
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English :
New exhibition at Espace Culturel Coféa in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement Exposition L’art de la céramique Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Alpes Mancelles
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