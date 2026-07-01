L’église Saint-Rémi, de son bombardement en 1917 à aujourd’hui, Eglise Saint-Remi, Condé-sur-Marne

Informations pratiques

L’église Saint-Rémi, de son bombardement en 1917 à aujourd’hui 19 et 20 septembre Eglise Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, les membres de l’Association Histoire et Patrimoine de Condé-sur-Marne vous accueillent dans l’église Saint-Remi, pour vous conter son histoire.

Au programme : des visites guidées, un diaporama photographique de l’église et une exposition sur sa destruction en 1917.

Eglise Saint-Remi Eglise Saint-Remi, 51150, Condé-sur-Marne Condé-sur-Marne 51150 Marne Grand Est L’église romane Saint-Rémi est construite au XIIe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle Saint-Sauveur. Elle est dédiée à saint Rémi de Reims. Cette église possède un clocher tout à fait original, datant du XIIe siècle, hormis la partie sommitale, constitué par un empilement d’étages pyramidal. Style roman et style renaissance se trouvent dans les différents portails. Bien que richement orné au cours de son histoire, l’intérieur de l’église est nu : la Révolution Française la déposséda de ses biens mais surtout les bombardements de 1917 détruisirent le toit et le mobilier restant. L’église Saint-Rémi est classée au titre des monuments historiques depuis 1918.

Cette année, les membres de l’Association Histoire et Patrimoine de Condé-sur-Marne vous accueillent dans l’église Saint-Remi, pour vous conter son histoire.

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