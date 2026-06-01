Légumes Bio et produits locaux Rue du bourg Châteauneuf-les-Bains mardi 30 juin 2026.

Châteauneuf-les-Bains

Légumes Bio et produits locaux

Rue du bourg Les falvards Châteauneuf-les-Bains Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-09-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Tous les mardis matin de l’été, vente de légumes BIO, fromages, miel et jus de pomme BIO.

.

Rue du bourg Les falvards Châteauneuf-les-Bains 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 99 01 05 lesongedopaline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday morning in the %E9t%E9, there is a sale of organic vegetables, cheeses, honey, and organic apple juice.

L’événement Légumes Bio et produits locaux Châteauneuf-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Combrailles