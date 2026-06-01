Légumes Bio et produits locaux Rue du bourg Châteauneuf-les-Bains
Légumes Bio et produits locaux Rue du bourg Châteauneuf-les-Bains mardi 30 juin 2026.
Châteauneuf-les-Bains
Légumes Bio et produits locaux
Rue du bourg Les falvards Châteauneuf-les-Bains Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-09-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Tous les mardis matin de l’été, vente de légumes BIO, fromages, miel et jus de pomme BIO.
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Rue du bourg Les falvards Châteauneuf-les-Bains 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 99 01 05 lesongedopaline@gmail.com
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English :
Every Tuesday morning in the %E9t%E9, there is a sale of organic vegetables, cheeses, honey, and organic apple juice.
L’événement Légumes Bio et produits locaux Châteauneuf-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Combrailles