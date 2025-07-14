Leïla Ka – Maldonne POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Leïla Ka – Maldonne 28 et 29 janvier 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-28T20:30:00 – 2026-01-28T21:30:00

Fin : 2026-01-29T20:30:00 – 2026-01-29T21:30:00

Des robes partout. De bal, de mariée, de chambre, à paillettes ou mal cousues, qui brillent, traînent, tombent. Dans Maldonne, première pièce de groupe de Leïla Ka, cinq femmes les portent, s’en défont. Après trois solos percutants (Pode Ser, C’est toi qu’on adore, Se faire la belle), la chorégraphe choisit le collectif pour continuer d’explorer le féminin sous toutes ses coutures. Quarante robes, cinq corps, une multitude d’identités en mouvement. La gestuelle passe de l’explosion à la retenue. Il y a de la sueur, du souffle, de la douceur. La chorégraphe invite ses quatre compagnes à déployer leur identité et leur fragilité. Le mouvement s’étire, s’élance, se rétracte ; la gestuelle ne fait l’économie d’aucun accent initié par leur souffle vital. De ses racines urbaines à l’héritage de Maguy Marin ou Pina Bausch, Leïla Ka forge une danse précise et puissamment expressive. Maldonne est une pièce de corps et de luttes, où l’on s’affirme, s’expose, se révèle. Une pièce chorale, politique, intensément vivante.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002308&lng=1 »}]

©Nora Houguenade