l’Ekla prend l’air. Parc de l’Ekla Le Teich
l’Ekla prend l’air. Parc de l’Ekla Le Teich samedi 30 mai 2026.
Le Teich
l’Ekla prend l’air.
Parc de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pour la 2 ème année, RDV dans le parc de l’Ekla pour une joyeuse édition de l’Ekla prend l’air!
Journée festive à vivre en famille ou entre amis des livres, des jeux, de la musique, des spectacles, des animations pour tous et c’est gratuit!
Entrée libre.
Tout public. .
Parc de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
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English : l’Ekla prend l’air.
L’événement l’Ekla prend l’air. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich
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