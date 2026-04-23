l’Ekla prend l’air. Parc de l’Ekla Le Teich

Le Teich

l’Ekla prend l’air.

Parc de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour la 2 ème année, RDV dans le parc de l’Ekla pour une joyeuse édition de l’Ekla prend l’air!

Journée festive à vivre en famille ou entre amis des livres, des jeux, de la musique, des spectacles, des animations pour tous et c’est gratuit!

Entrée libre.

Tout public. .

Parc de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : l’Ekla prend l’air.

L’événement l’Ekla prend l’air. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich