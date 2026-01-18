Visite guidée de la réserve ornithologique à pied et de son delta en canoë collectif Le Teich

Visite guidée de la réserve ornithologique à pied et de son delta en canoë collectif

MNBA Le Teich Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19 2026-04-15 2026-05-10 2026-05-23 2026-07-18 2026-07-22 2026-08-03 2026-08-12

Partez à pied découvrir la Réserve Ornithologique du Teich, le retour sera original par le Delta de la Leyre en grand canoë collectif. L’activité est encadrée par un guide naturaliste et dure environ 4h. .

MNBA Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

English : Visite guidée de la réserve ornithologique à pied et de son delta en canoë collectif

