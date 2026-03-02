L’enceinte carolingienne de Paner Saint-Tugdual
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Tugdual
Informations pratiques
Saint-Tugdual
L’enceinte carolingienne de Paner
Place de la mairie Saint-Tugdual Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Fouillée pour la 2e année consécutive cet été par les services de l’archéologie, nos guides vous feront découvrir les résultats inédits de cette enceinte carolingienne. Par N. Coustet-Larroque et J-P Eludut. .
Place de la mairie Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
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English :
L’événement L’enceinte carolingienne de Paner Saint-Tugdual a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan