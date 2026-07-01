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L’encre et le geste, parc hébert, Nogent-sur-Oise

dimanche 30 août 2026 · parc hébert · Nogent-sur-Oise

L’encre et le geste, parc hébert, Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
parc hébert
Adresse
parc hébert 60180 nogent sur oise
Ville
60180 Nogent-sur-Oise
Département
Oise
Tarif
Béatrice Bernard, artiste plasticienne

L’encre et le geste Dimanche 30 août, 15h00 parc hébert Oise

Béatrice Bernard, artiste plasticienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

« Un dimanche à la campagne » à Nogent-sur-Oise
Du papier, de l’encre de Chine en bâton et des végétaux (graines, capsules de graines), atelier de dessin ouvert à toustes.

parc hébert parc hébert 60180 nogent sur oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France
Dessin

Béatrice Bernard

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