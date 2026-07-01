AGENDA · Nogent-sur-Oise
L’encre et le geste, parc hébert, Nogent-sur-Oise
dimanche 30 août 2026 · parc hébert · Nogent-sur-Oise
Informations pratiques
L’encre et le geste Dimanche 30 août, 15h00 parc hébert Oise
Béatrice Bernard, artiste plasticienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
« Un dimanche à la campagne » à Nogent-sur-Oise
Du papier, de l’encre de Chine en bâton et des végétaux (graines, capsules de graines), atelier de dessin ouvert à toustes.
parc hébert parc hébert 60180 nogent sur oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France
Dessin
Béatrice Bernard
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