L’encre et le geste, parc hébert, Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

L’encre et le geste Dimanche 30 août, 15h00 parc hébert Oise

Béatrice Bernard, artiste plasticienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

« Un dimanche à la campagne » à Nogent-sur-Oise

Du papier, de l’encre de Chine en bâton et des végétaux (graines, capsules de graines), atelier de dessin ouvert à toustes.

parc hébert parc hébert 60180 nogent sur oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France

Dessin

Béatrice Bernard