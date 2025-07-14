L’endormi Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Sartrouville

L’endormi Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Sartrouville jeudi 26 février 2026.

L’endormi 26 – 28 février 2026 Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Yvelines

Billetterie du lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T10:00:00 – 2026-02-26T11:00:00

Fin : 2026-02-28T16:30:00 – 2026-02-28T17:30:00

Victoire a dix ans. Son frère Isaac a quinze ans. Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. Mais depuis quelques jours il paraît qu’Isaac se repose. Les bastons ça épuise pense Victoire.

« – Mais pourquoi il ne se repose pas ici dans son lit ? j’ai demandé. – Tu poses trop de questions, a répondu maman. »

« L’Endormi » est un récit rap contemporain pour la jeunesse. C’est une collaboration entre quatre artistes : Sylvain Levey à l’écriture du récit, Marc Nammour à celle des chansons, Valentin Durup à la musique et Estelle Savasta à la mise en scène.

La genèse de « L’Endormi » c’est un drame, un soir de novembre 2017 : dans le onzième arrondissement de Paris, au pied de l’immeuble de l’auteur Sylvain Levey, un jeune garçon de quinze ans est mort poignardé par un membre d’une bande rivale.

Quinze ans ce n’est pas un âge pour mourir, Isaac, dans la pièce, lui ne meurt pas, il aura une deuxième chance, peut être le début d’une nouvelle vie. C’est Victoire qui le dit. Parce que toute cette histoire-là c’est Victoire qui nous la raconte. « L’Endormi » c’est aussi l’histoire d’une jeune fille téméraire qui cherche à mettre des mots sur ce qu’on lui cache.

Avec Marc Nammour et Valentin Durup

Texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (chansons)

Musique Valentin Durup

Mise en scène Estelle Savasta

Scénographie Jane Joyet

Lumières Léa Maris

Costumes Cecilia Galli

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Place Jacques Brel, 78500 Sartrouville Sartrouville 78500 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « hippolyteamalaucoeur@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681405248 »}]

Cie Hippolyte a mal au coeur – Estelle Savasta

Mathieu Edet