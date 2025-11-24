L’Enfer vert Peyrabout
L’Enfer vert Peyrabout samedi 20 juin 2026.
L’Enfer vert
Route du Stade Peyrabout Creuse
Epreuve de course à pied avec obstacles 11 km, 9 km et 2 km pour les jeunes de de 13 ans. .
Route du Stade Peyrabout 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 creuse-oxygene@wanadoo.fr
