L’Enfer vert Peyrabout

L’Enfer vert

Route du Stade Peyrabout Creuse

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Epreuve de course à pied avec obstacles 11 km, 9 km et 2 km pour les jeunes de de 13 ans. .

Route du Stade Peyrabout 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 creuse-oxygene@wanadoo.fr

