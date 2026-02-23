L’enterrement de tonton Pipou Conférence immersive Image qui parle Paimpol

L’enterrement de tonton Pipou Conférence immersive

Tonton Pipou vient de passer l’arme à gauche. Ses proches? C’est vous. Votre mission ? Organiser ses funérailles. Lors de cette expérience immersive et dans une ambiance décalée, vous recevez des indications vous permettant de vous positionner par rapport à Tonton Pipou et pourrez en profiter pour évoquer vos envies funéraires les plus folles.

Pauline, conseillère funéraire et comédienne vous guidera dans cette mission et répondra à toutes vos questions. Même celles qui dérangent. Même celles qui font peur (comme le coût des obsèques par exemple). Pour avoir enfin accès à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Et vous permettre de vous réapproprier le temps des obsèques en faisant des choix éclairés. Conférence immersive de Pauline Balthazar. .

