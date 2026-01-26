Bébé Bouquine Médiathèque de Paimpol Paimpol
Bébé Bouquine Médiathèque de Paimpol Paimpol samedi 18 avril 2026.
Bébé Bouquine
Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Des images à savourer, des histoires à écouter, de la musique, des chansons et des comptines à fredonner. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Au choix à 10h ou 11h. .
Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 97 06 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébé Bouquine Paimpol a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol