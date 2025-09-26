Lento Le Son de la Terre PARIS 05

Lento Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 12 février 2026.

Il y a dans ses racines la musique improvisée, le jazz , la musique latine, des paysages et des mélodies aux accents urbains qui se mêlent aux couleurs d’une saison faisant l’éloge de la lenteur . C’est de ce terreau d’influences communes que le projet tire son inspiration et rassemble ainsi 11 compositions originales sur ce premier album au titre éponyme « Lento »

On y entend le timbre enveloppant d’un saxophone soprano privilégiant le lyrisme et la mélodie et rappelant le son de la voix humaine, une guitare électrique inspirée à la fois par le jazz et les textures aériennes de la pop anglo-saxonne.

Les deux musiciens sont rejoints par Clément Brajtman à la batterie et Fabricio Nicolas à la contrebasse lors d’une résidence de création au studio « Voce » de Pigna en Corse et enregistrent ensemble « Lento ».

Nico Torracinta Guitare , compositions

Gilles Barikosky Sax Soprano , compositions

Fabricio Nicolas Contrebasse

Clément Brajtman Batterie

« Lento » est un projet de musique instrumentale né d’une collaboration entre le saxophoniste Gilles Barikosky et le guitariste Nicolas Torracinta.

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05