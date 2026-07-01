Informations pratiques

Loudéac

L’Entracte musical

Square Abbé Robin Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

L’entracte musical, c’est une soirée/deux concerts.

Deux mercredis Deux groupes chaque soir pour découvrir ou redécouvrir la musique bretonne et autres styles musicaux. Ambiance garantie avec des sons qui feront danser tout le monde !

Square Abbé Robin (foyer municipal en cas de pluie) pour les mercredis. Buvette et restauration assurées par les caves et les bars loudéaciens, les restaurateurs et les traiteurs locaux.

Ce mercredi, deux groupes un à 19h00 et l’autre à 20h30.

19h Cosmic Dawa

Rock, oui ! Mais coloré, métissé, jubilatoire ! Les mélodies, originales, entêtantes, soutenues par des arrangements à la fois puissants et ciselés, mettent en valeur des textes en français invitant à voir le positif dans le monde qui nous entoure. Le groupe distille un son, qui bien qu’original, n’est pas sans rappeler certains titres de ToTo, Genesis, Yes, ou encore Deep Purple..

20h30 Green Lads

Révélation de la scène électro-celtique, le quintet rennais repousse les frontières des musiques traditionnelles. Violons, flûtes, guitare, cornemuse et claquettes fusionnent dans un show son et lumières immersif, où nappes électro, rythmiques percussives et mélodies envoûtantes créent un spectacle festif qui séduira petits et grands ! .

Square Abbé Robin Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 85 00

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English :

L’événement L’Entracte musical Loudéac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Centre